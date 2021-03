Eesti Laulu meeskond on laupäevase finaalsaate ümber korraldanud ning Andrei Zevakini ja Pluuto võistluslugu "Wingman" tuleb esitamisele poolfinaalis salvestatud lava-etteastena.

Eesti Laul on terviseohutuse eesmärgil kasutanud Saku suurhallis antigeeni kiirtesti, et ennetada viiruse levikut ning hoida inimeste tervist. Laustestimine andis ka kaks positiivset proovi, kui enne hoonesse sisenemist said positiivse testitulemuse artistide taustajõud.

Terviseametiga konsulteerimise tulemusel jäävad võimalike lähikontaktsetena Saku suurhallist täna eemale ka Andrei Zevakin ja Pluuto.

Lugu "Wingman" osaleb jätkuvalt võistluses ja finaalis tuleb esitamisele nende poolfinaalis salvestatud video. Artistid ise osalevad saates veebi vahendusel, kui nendega luuakse otseühendus telesilla vahendusel.

Terviseohutust silmas pidades on finaaliks ette salvestatud ka külalisartistide etteasted. "Teeme saadet erilistes oludes ning peame olema oma korralduses paindlikud," märkis ETV elamussaadete juht Karmel Killandi. "Kiirtestimine on olnud üks oluline turvameede, mis võimaldab kiiresti ja efektiivselt suurt gruppi testida ning nakatumisele jälile saada. Oleme tänulikud ka terviseametile, kes on meid operatiivselt nõustanud."

Eesti Laulu finaal algab laupäeva õhtul kell 19.30.