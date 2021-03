Ennustusportaal pakub Eesti Laulu võitjaks Uku Suvistet

Laupäeval toimuva Eesti Laulu finaali võitjaks ennustatakse 30% tõenäosusega Uku Suvistet looga "The Lucky One".

Kuigi Eesti Laul 2021 ennustatava esikolmiku moodustavad kolm meeslauljat - Uku Suviste, Koit Toome ja Jüri Pootsmann, siis Betsafe'i hinnangul on Uku võidu tõenäosus tänavu isegi suurem kui eelmisel aastal.

Suviste saab 30% tõenäosusega uue võimaluse Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindada. Koit Toome loo "We Could Have Been Beautiful" võidutõenäosuseks hinnatakse 18,6% ja Jüri Pootsmanni laulu "Magus melanhoolia" puhul 16,8%.