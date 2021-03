Eesti Laulu finaalsaates jõudsid 12 võistleja seast esikolmikusse rahva antud 55 956 hääle ja žürii ühisel otsusel Jüri Pootsmann, Uku Suviste ja Sissi.

Žürii hindas parimaks Sissi lugu "Time". Teisele kohale hääletasid rahvusvahelised eksperdid Andrei Zevakini ja Pluuto "Wingmani" ning kolmandale kohale Karl Killingi "Kiss Me".

Eesti Laulu finalistid paremusjärjestuses:

1. Uku Suviste "The Lucky One"

2. Sissi "Time"

3. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia"

4. Koit Toome "We Could Have Been Beautiful"

5. Andrei Zevakin & Pluuto "Wingman"

6. Kadri Voorand "Energy"

7. Suured Tüdrukud "Heaven's Not That Far Tonight"

8. Karl Killing "Kiss Me"

9. Redel "Tartu"

10. Hans Nayna "One By One"

11. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova "Ma olen siin"

12. Egert Milder "Free Again"

Eesti Laulu finaalsaade tõi publikuni kodudes ka hulga uut kodumaist muusikat, sest värsket loomingut esitasid Liis Lemsalu koos Stefaniga ja Smilers. Vaatajate ette astus ka legendaarne ansamberl Mr. Lawrence, samuti Pitsa ja Goresoerd.

Saadet juhtisid Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.

Ka tänavu lisasid finaalsaatele vürtsi vaheklipid, mis sel korral saatsid tuntud meelelahutajate püüdlusi uutes ametites. Laupäeval esmakordselt vaatajateni jõudnud lühilugudes otsisid uusi proovikive näiteks Tanel Padar, Andres Kõpper, Ivo Uukkivi, Sepo Seeman, Reimo Sagor ja Kait Kall. Eesti Laul sai seekordsete vaheklippidega inspiratsiooni "Pealtnägijast", uuriva telemagasini eeskujul juhatas Eesti Laulu lühilood sisse saatejuht, keda kehastab Karmo Nigula.