Sissi ja Egert Milder jagasid konkurentidele punkte

Egert Milder rääkis, et proov läks kenasti. "Siin tulebki samas vaimus homme finaalkontserdil sama esitus teha," ütles ta ja lisas, et loodab, et otse-eetris närv sisse ei tule. "Artistid on sundpuhkusel ka, nii et rahva ees ja telekaamerate ees nii palju ei saa esineda ja natuke ikka on närv sees."

Oma edetabelis märkis Milder esimeseks Kadri Voorandi looga "Energy". "Ma olen tema lugu kõige rohkem kuulanud, mulle see väga-väga meeldib," rääkis ta. "Jüri Pootsmann - fantastiline lugu, millega Eurovisioonile Eestit esindama minna. Ja Redel sellepärast, et kui tütrele laulan "Tartu" lugu, siis ta naerab ja ma pean Redelile punkte andma. Nende sihtgrupp on ikkagi beebid."

Egert Milderi Eesti Laul 2021 edetabel Autor/allikas: kuvatõmmis

Varasemalt häälegaprobleemidega võidelnud Sissi rääkis, et reedeses proovis läks tal justkui kõik paika. "Ma hakkan praegu ka nutma, sest ma olen nii õnnelik selle üle, kui hea oli laulda täna ja see tõstis mu energia nii kõrgele. Ma saan ainult loota, et homme on ka nii."

Sissi jaoks on kaks favoriiti Jüri Pootsmann ja Kadri voorand. "Kadri on imeline ja Jüri on imeline. Mu isa ütles, et kui üks neist läheb, siis on Eestil võiduvõimalus," rääkis Sissi oma isa Dave Bentoni kohta, kes aastal 2001 Tanel Padariga Eurovisiooni võitis.

Sissi Eesti Laul 2021 edetabel Autor/allikas: kuvatõmmis

Nii selgus tänasega ka edetabeli võitja, kelleks on Jüri Pootsmann looga "Magus melanhoolia", kes kogus kaasvõistlejatelt 107 punkti ja edestas teisele kohale jäänud Koit Toomet 25 punktiga.