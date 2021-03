Hendrik Sal-Saller: kui öeldakse, et oled negatiivne, on positiivne tunne

"Ettesalvestamine on tähtis ja vastutusrikas ehk see hetk, mida me hakkasime smilersiga tegema," ütles Sal-Saller ning lisas, et on tore.

Tänavu ilma koroona kiirtesti tegemata suurhalli sisse ei pääse. Sal-Saller rääkis oma kogemusest. "Tõmbas ukse peal jahedaks küll, kui pandi tikud ninna ja vaadati, kuidas värk on," rääkis ta. "Aga istud oma minutid ära ja kui öeldakse, et oled negatiivne, siis on positiivne tunne."

Koroonaaeg on tema sõnul mõjutanud Smilersit samamoodi nagu teisi muusikuid. "Smilers ei erine teistest muusikutest, kõigil on sama kehv seis ja ootame kannatamatult, et äkki muutub ja suvi saab olema tore. Millalgi peab see ikka lõppema ja midagi teha ei ole."

Homses Eesti Laul 2021 finaalis hoiab Sal-Saller pöialt Ivo Linna, Robert Linna ja Supernova loole "Ma olen siin".