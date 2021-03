Eestis koguvad populaarsust kaka- ja peeruteemalised lasteraamatud

Vahteri sõnul pole sellised sõnad enam tabuteema. "Üks asi on see, et tõekspidamised ja elu on arenunud, ei ole tabuteemasid," rääkis ta. "Teisest küljest on see nipp, kuidas panna lapsi lugema. Paneb natuke kihistama ja lugemine tundub sellevõrra kergelt keelatud või huvitavam."

Hiljuti ilmus Eestis Jaapani lasteraamat "Detektiiv Pepu", kus peategelaseks detektiiv, kellel pea asemel tagumik. "Pepukujulisi detektiive on maailmas mitu. Esimene oli jõhkram variant, sest pepu suitsetas ja jõi viskit," ütles Vahter. "Jaapanis on tähtis nunnufaktor ja see on algklassidele mõeldud nunnude piltidega raamat, kus on selline detektiivilugu, aga juhtumisi peategelasel on pea asemel pepu."

Selleteemalised raamatud koguvad nii Eestis kui maailmas populaarsust ning seda näitavad ka numbrid. "Näiteks "Peeretamiste heliraamat", kus näidatakse erinevate loomade kakajunne, seda raamatut on avaldatud 40 keeles ja müüdud 4-5 miljonit. Kõige müüdum neist on Kapten Aluspüksi raamat, seda sarja on müüdud 80 miljonit. "Detektiiv Pepu" raamatut kaheksa-üheksa miljonit, suuremalt jaolt Jaapanis."