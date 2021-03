Lapsesuu ei valeta: "NOVA" saatejuhid valisid enda Eesti Laulu lemmikud

Egert Milderi "Free Again" lastele meeldis, ainsa nõrkusena toodi välja vähene lavashow. "Võiks rohkem lavashow'd olla, aga sõnad ja muusika väga meeldis," ütles Gustav. Hõbe nimetas seda koguni enda lemmiklooks. "Muusika oli rütmikas ja see oli väga meeldejääv," ütles ta.

"Meeldis! Mõnus rütm ja lavashow," ütles Gustav Suurte tüdrukute laulu "Heaven's Not That Far Tonight" kohta. "Sõnad olid kuidagi 35 aastat taga, aga muidu show meeldis ja kutsus tantsule," lisas ta.

Hans Nayna loo "One By One" osas olid noored üpris kriitilised. "Üldse ei meeldinud. Ma ei tea, kuidas see finaali sai, igav laul ja lavashow oli null," rääkis Gustav. Piibe nõustus poisiga. "Väga ei meeldinud. Mulle meeldis, et ta sai edasi, aga ma ei hääletaks tema poolt."

Piibele Ivo Linna, Robert Linna ja Supernova "Ma olen siin" ei meeldinud, kuid rõõmustas, et Ivo Linna finaali sai. "Muusika oli liiga aeglane ja igav," lisas Hõbe. Gustav oli siiski heldem ja kiitis laulu. "Mulle meeldis muusika, välimus on viis palli ja kõik oli hästi, hea töö," ütles ta.

"Isiklikult arvan, et see on tüdrukutele mõeldud laul, poisse väga ei huvita mingi kiss me," ütles Gustav Karl Killingu loo "Kiss me" kohta. Hõbe lisas: "Tundus igava muusikaga, aga lahe, et ta mängis ise kitarri."

Uku Suviste looga "Lucky One" tekitas vastakaid arvamusi. "Mulle meeldis see laul, eelmise aasta laul ei meeldinud, aga see aasta meeldis poole rohkem," ütles Piibe. Gustavile laul nii väga ei imponeerinud, küll aga kiitis ta Uku soengut. "Muusika ja sõnad ei olnud väga head, aga Uku ise, tema välimus on parim, see soeng... ei tea, kuidas ta seda kammib, et see niimoodi püsib. Liikumine ka 5 ja lavashow ka 5," ütles poiss.

Sissi "Time" palju kiitust ei saanud, küll aga tema juuksed. "Lugu väga ei meeldinud, aga mulle meeldib ta soeng ja välimus," ütles Piibe. "Mulle meeldib ka sissi välimus ja ma tahaks ka sellised lokke endale, aga mulle meeldis laul ka," ütles Gustav.

Palju kiitust jagus karmil žüriil Jüri Pootsmanni loole "Magus melanhoolia". "Minu lemmiklaul terves võistluses, see on kerge. aga hea. Jüri on nii sümpaatne mees kuidagi," rääkis Gustav. Ka Hõbele meeldis laul väga. "Eriti meeldisid kõrged kohad," ütles ta.

Ka Redel ja nende lugu "Tartu" meeldis lastele. "Saingi aru, et see on vist lastele mõeldud, sest on mõnus räpilaul. Ja see välismu - millised kostüümid!" kiitis Gustav. Piibe ütles, et Eurovisioonile Redelit ei saadaks, kuid laul on hea. "Lastele meeldib see, kuna see on chill ja mõnus."

Koit Toome lugu "We Could've Been Beautiful" lastele ei meeldinud. "Minu arvates oli väga igav, oleksin peaaegu magama jäänud selle ajal, show'd oleks vaja, mitte klaveri ääres olla. Üldse kuidagi ei läinud südamesse see laul," ütles Gustav.

Hõbele Pluuto ja Andrei Zevakini "Wingman" ei meeldinud, sest ta ei kuula enda sõnul palju räppi. Gustav ja Piibe vaatavad Andrei Youtube'i kanalit ja kiitsid nii teda kui ka laulu. "Mulle meeldis. Youtube's kõlas laul teistmoodi kui laval, aga ma hääletasin nende poolt ja meeldis," ütles Piibe.

Gustav tõi välja, et ei saanud väga hästi aru, millest Kadri Voorand laulus "Energy" laulab, kuid ütles, et talle meeldis Vooranna kleit. Hõbele laul meeldis. "Meeldis, et oli vahepealne, mitte liiga kiire, aga keskmine."

Hõbe, Piibe ja Gustavi Eesti Laul 2021 top 3:

1. Redel "Tartu" 69 punkti

2. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia" 68 punkti

3. Egert Milder "Free Again" 56 punkti