Eurovisiooni-blogi tegijad valisid välja oma lemmikud Eesti Laulu lood

Neli blogijat – Deban, Oliver, Robyn ja Jonathan – valisid igaüks välja oma kolm lemmikut. Kolmandale kohale paigutasid nii Deban, Oliver kui ka Jonathan Suured Tüdrukud looga "Heaven's not that far tonight". Eurofännid tõid välja, et tegemist on lõbusa ja kaasahaarava looga, mis võtab ka endal jala tatsuma. Robyn paigutas kolmandale kohale aga Redeli loo "Tartu", mis on tema sõnul õpetlik lugu väikestest puust linnadest.

Teisele kohale valis Deban Hans Nayna looga "One By One", mis on tema sõnul väga hea lugu, mis ka live's hästi töötab. Oliveri, Robyni ja Jonathani edetabelites sai teise koha aga Jüri Pootsmann looga "Magus melanhoolia". Fännid tõdesid, et esialgu lugu neile ei meeldinud, ent mida rohkem nad seda kuulasid, seda paremaks lugu läks. Samuti kiitsid nad väga Pootsmanni esituse lavalist lahendust, mis on nende sõnul Eurovisiooni jaoks väga sobiv.

Esikoha osas läksid blogijate arvamused aga lahku. Deban hoiab pöialt Uku Suvistele, kes esitab loo "The lucky one". Debani sõnul väärib Suviste võitu juba ainuüksi seetõttu, et eelmine aasta Eurovisioon ära jäi. Ka Suviste lugu ja lavaline kujundus on Debani sõnul väga head, küll aga leiab ta, et punases kleidis tantsija on üleliigne ja röövib Suvistelt liialt tähelepanu.

Oliveri lemmik on aga Egert Milderi lugu "Free Again", mis on tema sõnul meeldiv lugu, mille sõnumiga paljud samastuda saavad. Robyn paigutas esikohale Ivo Linna ja Robert Linna ja Supernova loo "Ma olen siin", Jonathan aga Andrei Zevakini & Pluuto loo "Wingman". Robyn sõnas, et Linnade loo puhul meeldib talle see, et isa ja poeg koos eesti keeles laulavad, Jonathanile meeldib Zevakini & Pluuto loo juures aga see, et lugu on žanriliselt teistest erinev.

Eesti Laulu võitja selgub juba sel laupäeval, 6. märtsil.