Birgit Sarrap: tänavu ei ole Eesti Laulul kindlat favoriiti

Eelkõige sarnanevad kaks aastat Sarrapi sõnul selle poolest, et ei tänavu ega ka toona polnud lauluvõistlusel ühte kindlat favoriiti.

"Ma kuidagi mäletan seda, et ma ei olnud absoluutselt favoriit. Üksteisele punktide panemise arvestuses ma olin minu teada äkki kuues või seitsmes teiste arvestuse järgi. Ma olin selles suhtes hästi vaba, et ma ei oodanud mitte midagi ja hästi palju oli erinevaid häid laule. Sellel aastal on minu jaoks natuke samamoodi – mul ei ole seda teadmist, kes kindlasti võidab," rääkis Sarrap ja lisas, et teatud aastate puhul on aga olnud selge favoriit, kes ka tõesti Eesti Laulu võitnud on.

Sarrapi tänavuste lemmikute hulka kuuluvad aga Koit Toome, Kadri Voorand, Jüri Pootsmann ja Uku Suviste. Salamisi loodab ta, et just Suviste laupäeval võitjaks kroonitakse, sest möödunud aastal jäi Suvistel Eurovisiooni kogemus saamata.

Sarrap tõdes, et Voorandi osalemine Eesti Laulul tuli talle positiivse üllatusena.

"Mulle just meeldis see, et ta oma kastist astus natuke välja. Minu jaoks on see ikka täiesti poplugu ja ma loodangi, et sellega ta suudab kogu Eesti rahva hinge minna. Kui ta muidu on teinud võib olla natuke niši asja, siis see lugu näitab, et ta suudab teha absoluutselt kõike," ütles Sarrap.

Pootsmanni lugu on Sarrapi sõnul aga väga moodne.

"Ta on lihtsalt ise nii palju enesekindlamaks ja vabamaks muutunud, et mul on nii suur rõõm teda vaadata," ütles Sarrap.

Eesti Laulu võitja selgub juba sel laupäeval, 6. märtsil.