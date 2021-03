Otse laupäeval kell 11: veebiseminar muusikute ja muusika tegemise telgitagustest

Muusikavaldkonna huvilised on oodatud osa võtma Tudengijazzi haridusprogrammi kuuluvast veebiseminarist, mis avab lähemalt artistide lavataguste tööde ja tegemiste maailma.

Seminaril jagavad oma teadmisi Nublu mänedžer Kaarel Sein, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rektor ja innovaator Juko-Mart Kõlar, Estonian Funk Embassy looja ja mänedžer Henrik Ehte, produtsent ja muusik Raul Ojamaa, jazzmuusik Joel Remmel ning Made In Baltics live-muusika juht Karl Sirelpuu.

Seminari ajakava:

11.00 Kaarel Sein

Streaming-platvormid, muusika levitamine ja aristi manageerimine.

12.30 Juko-Mart Kõlar

Kuidas artistina edukalt tegutseda?

14.00 Panelistid Joel-Rasmus Remmel, Raul Ojamaa, Henrik Ehte, modereerib Karl Sirelpuu

Album versus singel.

Veebiseminar toimub 6. märtsil algusega kell 11.

TUJA ehk Tudengijazz on pikima traditsiooniga Eesti jazzmuusikafestival, mis toimub tänavu juba 39. korda. Harjumuspäraselt on festivali peetud märtsikuus, kuid tänavu lükkub festival septembrisse. Festivali eesmärk on toetada noorte muusikute initsiatiivi, loomingulisust, rahvusvahelist koostööd ning seeläbi Eesti jazzi arengut. TUJA festivali korraldab Eesti Jazzliit.