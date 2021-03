Keeleapsakaid juhtub ka Vikerraadio saatejuhtidel

E-etteütlus on tulemas ning sellega seoses meenutas oma keeleviperusi saatejuht Brent Pere.

"Esimene väike keeleaps, mis kohe meelde tuleb, on seotud ajalehtedega, sest eesti keeles on ajalehtedel esikülg mitte esikaas. Raamatul on esikaas," tõdes Pere.

Vigu juhtub tal enda sõnul kõige sagedamini veel just ajaga seotud teemadel. Segamini on läinud nii kuupäevad kui ka kellaajad.

Vikerraadio e-etteütlusel hindeid õnneks ei panda. E-etteütluse tekst loetakse 15. märtsil Vikerraadio eetris ette kell 10.25 ning see tuleb sisestada raadio kodulehel olevasse aknasse (aktiveerub samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda.