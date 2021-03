Elina Nechayeva: tänavuste Eesti Laulu lugude puhul jääb arengust vajaka

"Mulle meeldib, kui lugu on huvitav ja kui tal on areng. See on kõige olulisem. Mul jäi puudust selle aasta Eesti Laulu lugude puhul just arengust, et oleks selline vau-efekt, kus tulevaud saundid juurde või kus vokaal lööb pahviks. See on minu jaoks väga oluline," rääkis Nechayeva, lisades, et peab oluliseks ka head intonatsiooni.

Oma lemmikute hulka valis ta Suurte Tüdrukute loo "Heaven's not that far tonight", mis võlus teda oma kaasahaarava meloodia ja retrohõnguga.

"Mulle väga meeldib see energia, mis neil laval oli. Nii äge lugu, pani jala täitsa tatsuma," ütles Nechayeva ning kiitis, et Kaire Vilgats ja Dagmar Oja on fantastilised lauljad.

Lisaks meeldis Nechayevale ka Uku Suviste lugu "The lucky one" ja Sissi lugu "Time".

"Esiteks Uku ise meeldib mulle – ta on ilus mees, väga sümpaatne, hoiab ennast hästi laval, laulab ilusti. Lugu on minu arvates hea tüüpiline Eurovisiooni lugu," sõnas Nechayeva, lisades, et Sissi puhul meeldis talle aga lauljatari lavaline olek, mis oli samal ajal nii jõuline kui ka naiselik.

Järgmisena tõi Nechayeva välja Jüri Pootsmanni loo "Magus melanhoolia".

"Mulle meeldis väga tema hääl. See on nii mõnus, see on eriline – hästi kihvt hääl. See saund on ka väga mõnus sellel laulul, aga ma võin öelda, et tahaks suuremat arengut," märkis Nechayeva, kelle lemmikute hulka mahtus veel ka Kadri Voorand looga "Energy".

"Mulle väga meeldis see algus. Mulle meeldib, et seal ei ole tüüpiline poplaulu kolme noodi kasutus, vaid suuremad hüpped. Ta laualab puhtalt, ta laulab hästi," kommenteeris Nechayeva Voorandi lugu, ent nentis taas, et oleks tahtnud näha suuremat arengut.

Finaalis hoiab Nechayeva aga kõige rohkem pöialt Uku Suvistele, sest tal on kahju, et Suviste eelmisel aastal Eurovisiooni kogemusest ilma jäi.

"Selle totaka koroona tõttu jääda ilma Eurovisioonita on ikkagi katastroof," ütles Nechayeva.

Eesti Laulu võitja selgub juba sel laupäeval, 6. märtsil.