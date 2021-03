Mitmekordsed Grammy võitjad Bruno Mars ja Anderson .Paak avaldasid oma üllatusprojekti Silk Sonic debüütsingli "Leave the Door Open".

Ameerika muusiku Bootsy Collinsi poolt Silk Sonic'uks nimetatud duo uue singli "Leave The Door Open" produtsendid on Mars ja D'Mile ja laulu autorid Bruno, Anderson, D'Mile ja Brody Brown.

"Leave the Door Open" ilmus koos muusikavideoga ning seda koos sissejuhatava palaga, millel teeb kaasa Bootsy Collins. Silk Sonic'u debüütalbum "An Evening With Silk Sonic" jõuab kuulajateni veel selle aasta sees.

Bruno Marsi seni viimane sooloalbum "24K Magic" ilmus 2016. aastal, Anderson .Paaki "Ventura" aga 2019. aastal. Nende kahe albumi vahel, 2017. aastal tuuritasid Mars ja Paak koos ringi ja töötasid väidetavalt Abbey Roadi stuudios uue materjali kallal koostöös Nile Rodgersi ja Disclosure'iga.