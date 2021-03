"Scary Hours 2" on järg 2018. aastal ilmunud lühialbumile "Scary Hours" ja koosneb kolmest loost "What's Next", "Wants and Needs" ja "Lemon Pepper Freestyle", ühes lühialbumiga ilmus ka muusikavideo loole "What's Next", mille lavastas Theo Skudra, vahendab Pitchfork.

Drake'ilt on sel aastal oodata ka uut täispikka albumit pealkirjaga "Certified Lover Boy". "Mul pole anda täpset ilmumiskuupäeva, aga see on tegemisel ja ilmub õige pea," märkis Drake oma plaadifirma OVO Soundi raadiosaates neljapäeval. Album pidi algselt ilmuma 2021. aasta jaanuaris, kuid lükkus edasi pärast seda, kui Drake vigastas oma põlve.