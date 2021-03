68 aastat koos olnud abielupaar: see on raske, aga armastus on nii suur

Hillar ja Maire Ruben on koos olnud juba 68 aastat. Selle aja jooksul on elus ette tulnud nii rõõmsamaid kui ka kurvemaid hetki, millest üheskoos läbi on tuldud.

Hillar ja Maire tutvusid siis, kui mõlemad olid 18-aastased ja nad Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika osakonda õppima asusid. Abiellusid nad aga 1958. aastal Kaarli kirikus.

"Ma tundsin siis, et midagi toredamat enam olla ei saa," meenutas Maire "Ringvaates" toonaseid emotsioone. Toredaid hetki tuli aga peagi veelgi – paari kõige meeldejäävamate ühiste hetkede seast leiab nii esimese kodu soetamise, laste sünnid, kuldpulma kui ka palju muud.

Samas ei ole kõik alati nii roosiline ning ette tuleb ka raskemaid olukordi, kus ühist pingutust on vaja – sugugi mitte kõik paarid ei jää nii kauaks kokku.

"Kui ikka selline tunne on, et ei tea enam, mida peale hakata, siis ütleme "Vahva sõdur Švejki" raamatust välja võetud lause: "Lõuad pidada ja edasi teenida!" Ja siis peame lõuad natuke aega ja lonkame edasi oma kepiga, kes ühega, kes kahega. See on raske, aga armastus on nii suur. Ainult armastus teeb naise kauniks ja ma arvan, et mehe ka," ütles Maire.

Raskemate hetkede hulka kuuluvad näiteks poja surm ja Maire kopsuvähk. Ka koroonaaeg pole paari jaoks kergemate killast olnud.

"Alati ma ütlesin ikka, et ainus koht, mis mul on korras, on kopsud. Aga mul avastati kopsuvähk ja lõigati 23. jaanuaril ja siis kohe hakkaski kõik see koroona peale. Vot siis oli mul nii hirm, et kole, sest see on ju tegelikult haigus, mis kopsude kaudu ära tapab inimesed," sõnas Maire.

Sel ajal oli Hillar Mairele suureks toeks, sest suutis ka keerulises olukorras oma huumorisoont säilitada.

"Selles suhtes võivad mu sõbrannad või teised inimesed isegi mu peale kadedad olla, et mul on hästi vahva mees. Muidugi tal on väga palju puudusi, nagu meestel ikka on, aga ta on väga hea huumoriga. Ta tegi ka minu hädade üle nalja. Algul mõtled küll, et mis juttu ta ajab, aga siis ajab ennast ka naerma," rääkis Maire.

Kui varem said Hillar ja Maire oma sõpradega tihti kokku, siis koroonaajal on paar olnud kodune. Ka poodi pole neil asja olnud, sest tütre perekond on neile söögid ukse taha toonud. Hiljuti said Hillar ja Maire ka koroona vastu vaktsineeriud.

"Mõtlesin, et ehk vaktsiin pikendab elu natuke ja näeb veel midagi, mis lapsed ja lapselapsed veel ära teevad," ütles Hillar.