Redel ja Kadri Voorand jagasid konkurentidele punkte

Redel andis enim punkte Suurtele Tüdrukutele, kellele järgnesid Jüri Pootsmann ning Ivo Linna, Robert Linna ja Supernoova.

"Meie žanrist ei olnud ühtegi lugu, muidu oleks hea meelega nendele andnud. Minu arust Suured Tüdrukud olid 12 punkti ilusti ära teeninud ja Jüri on mul kolleeg ja ega ei taha ju poissi nutma ajada," rääkis Indrek Vaheoja ja lisas, et Ivo Linna, Robert Linna ja Supernovaga on neil sama helimees.

Redeli punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Kadri Voorand andis 12 punkti aga Redelile, kümme Egert Milderile ja üheksa Suurtele Tüdrukutele. Voorand selgitas, et talle meeldisid enim lood, mida kuulates tal on hea olla.

"Ma väga sügavuti muusikastiili sisse ei vaadanud. Stiilid on ju nii erinevad," ütles ta.

Kadri Voorandi punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Üldedetabelit juhib hetkel Jüri Pootsmann. "Ringvaate" Eesti Laulu osalejate antud häältest moodustuv lõppjärjestus selgub reedeses, 5. märtsi saates.