Legendaarne USA animasari "Simpsonid" saab ka 33. ja 34. hooaja, mis tähendab, et sari on igal juhul eetris kuni 2023. aastani.

1989. aastast eetris olnud "Simpsonid" on hetkel 32. hooaja poole peal ning 21. märtsil peaks USA-s minema eetrisse sarja 700. osa.

"Simpsonite" looja ja produtsent Matt Groening ütles, et kogu sarja tiim on uute hooaegade uudise üle õnnelik ning neil on kavas mitmeid üllatusi. "Homer kaotab juuksed, Milhouse saab kontaktläätsed ja Bart tähistab oma 10. sünnipäeva juba 33. korda."