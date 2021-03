Värske loo "Sinuga koos" sünd jääb küll sügavasse koroonaperioodi, kuid ei räägi sõnagi pandeemiast. Uuest loost võib küll leida sümboleid, mis seostuvad isolatsiooniga, kuid tegelikult räägib lugu sellest, kuidas kaks inimest on võimelised ka koos olles end teineteisest isoleerima.

"Ka rokkmuusikas kehtib sama printsiip, et head kriisi ei saa raisku lasta. Esineme vähem ja kirjutame rohkem uut muusikat," võttis bändi juhtfiguur Sass viimase aasta kokku. "Õnneks suvi tundub siiski lubav, paljud suurfestivalid on ennast juba välja kuulutanud ja ka Köömest saab suvel nii mõneski ägedas kohas rokkimas näha," on kidramees Kaspar eeloleva suve suhtes optimistlikult meelestatud.