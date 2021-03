"Oli nii värskendav olla lives taas oma publiku ees ja teha muusikat, isegi kui publikus oli vaid üks inimene! Peab oludega kohanduma. Me saime ikkagi tuuril käia!" rääkis Daniel Levi.

Levi sõnul oli planeerimistöö pikk, proovimaks ideed tehniliselt lahendada - kuidas minna üllatustuurile, kus asjade paika sättimine peab juhtuma paari minutiga, et üllatust mitte reeta. Lõpuks tekkiski idee pakkida kogu bänd, valgus, visuaalid ja helitehnika ühte kaubikusse, et uste avanedes võiks kohe kontsert alata.

Mõni aeg tagasi tegi Daniel Levi loosimängu oma sotsiaalmeedia lehel, lubades loosida välja ühe üllatuse. Kui bändi mänedžer võitjatega ühendust võttis ja salapärast võitu pidi üle minema andma, palus ta inimesed korraks õue appi. Nende üllatuseks avanesid maja ees oleva kaubiku uksed ning kohal oli Daniel Levi kogu bändi ja väikese kontserdiproduktsiooniga.

"Ma olen senini sõnatu! See oli hullumeelselt äge kogemus! Olin kindel, et saan mingi pakikese või asja, aga see oli ulme! Mu süda on kohe nii soe ja rõõmu täis!" kirjeldas üks üllatuse saanutest peale esinemist oma kogemust.

Vaata tuurist videot:

Omapärastest lühikontsertidest rääkis muusik ka "Ringvaates", kus tõdes, et esialgu olid küll inimesed ehmatanud ja kohmetud, ent mida laul edasi, seda suurema rõõmuga nad kaasa elasid.