USA endine president Barack Obama avaldas Spotify taskuhäälingus "Renegades: Born in the USA", et armastab duši all laulda ning platvormil on kuulatav ka kogu 44-looline list.

Oma taskuhäälingu hiljutises episoodis rääkis Obama, et armastab ta duši all laulda. "Ma laulan duši all, ma laulan ka duši alt väljas olles. Ma ei häbene laulda," ütles USA endine president. "Mu naine ja tütred pööritavad selle peale tihti silmi."

Obama paljastus inspireeris muusikaplatvormi Spotify jagama tema lemmiklugusid avaliku esitusloendina. Sealt leiab laule nii Marvin Gaye'lt, Bob Dylan'ilt kui ka Beyonce'lt.

Esitusloendis on ka üheksa lugu tema kaassaatejuhilt, Bruce Springsteenilt. Kuula lugusid siit:

Obama ja Springsteen alustasid koos taskuhäälingut "Renegades: Born in the USA" veebruarikuus ning on seni avaldanud kolm täispikka episoodi, kus räägivad oma elust, armastusest Ameerika ning muusika vastu.