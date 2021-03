Eestlasi on tabanud Tarbeklaasi-buum. Kapinurgas vedelenud vaasidest, vaagnatest ja lauanõudest on justkui üleöö saanud kultusasjad.

Kui vaadata Osta.ee märksõnu, siis on Tarbeklaasi toodete müük plahvatuslikult kasvanud, tõdes Osta.ee turundusjuht Kristiana Põld.

"Aasta tagasi otsiti võib-olla 1500--2000 korda Tarbeklaasi, täna 25 000 otsingut ühes kuus. See on uskumatu. Inimesed on armsalt hullunud sellest Tarbeklaasi temaatikast."

Ainuüksi ühes kuus tehakse Osta.ee keskkonnas Tarbeklaasiga 6000 tehingut. Hinnad võivad aga kerkida uskumatutesse kõrgustesse. "Kõik, mis on raskem, eksklusiivsem ja haruldasem, selle eest saab täna mitusada eurot." Senine rekord on olnud 460 euro suurune lõpphind.

Üks, mida väga palju otsitakse, on 60ndate toodang, märkis Põld. "60ndate toodangut on väga vähe alles jäänud."

Suure osa oksjonil olevate Tarbeklaasi tööde juures on Eino Mäelti nimi, kes töötas Tarbeklaasis juba läinud sajandi 50ndate lõpust, kui alustas klaasilihvijana. Pärast riikliku kunstiinstituudi (praeguse EKA) lõpetamist sai temast eksperimentaalpuhumis- ja kujunduskunstnik. Kokku töötas Mäelt Tarbeklaasis 35 aastat.

Mäelt märkis, et nad võivad Tarbeklaasi toodangu alla sodida ükskõik kelle nime. "Kellel aga see masin on, kirjutab alla ja siis tõstab selle tähtsust või hinda. See teeb kurvaks, aga mis teha."

Ta rääkis, et klaasitöö on raske töö, eriti just klaasipuhumine. "Eriti just suurte esemete puhumine, nagu 15-liitrised purgid, kurginõud, mahlakolbid jne."

Läinud aastal 80. sünnipäeva tähistanud Mäelt tegutseb jätkuvalt kunstnikuna. Tänu Tarbeklaasi-buumile teavad tema nime ka need, kes klaasikunstist muidu suurt ei jaga.