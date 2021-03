Andrei Zevakin & Pluuto panid enim punkte Sissile, kelle loo "Time" autor on Zevakin ise.

"Kui ma välistan selle, et ma kirjutasin ja produtseerisin selle loo, siis minu jaoks Sissi lugu eristub teistest -- see on veidi gospeli stiilis laul ja kuna ta on Dave Bentoni tütar, siis oleks äge, kui ta võidaks ka," rääkis Zevakin.

Teisele kohale valis ta Pluutoga Jüri Pootsmani loo "Magus melanhoolia" ja Koit Toome "We Could Have Been Beautiful". "Väga head laulud, ei ole midagi öelda," märkis Zevakin.

Andrei Zevakini & Pluuto punktid konkurentidele. Autor/allikas: ERR

Koit Toome andis enim punkte Suurtele Tüdrukutele, kuid temaga koos stuudios olnud Andrei Zevakini ja Pluuto loo hääletas viimasele kohale.

"Ma olin suure dilemma ees, et mille järgi ma valin. Kas ma valin isikliku muusikamaitse või mille järgi. Mõtlesin, et valin selle järgi, et kes võiks toimida Eurovisiooni suurel laval," rääkis Toome.

"Mulle tundub, et tüdrukud on nii kaua kõigile käinud tausta laulmas ja teisi aidanud, siis selle looga võiksid tüdrukud seal toimida," märkis ta.

Toome märkis, et "Wingman" on väga hea tiksuv raadiolugu, aga võib-olla Eurovisioonile mitte nii hästi sobiv.

Koit Toome punktid konkurentidele. Autor/allikas: ERR