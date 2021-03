Juhan Paadami edetabel: ainult kaks konkurenti võivad Uku Suviste võidu viimasel hetkel nurjata

Eurolaulu pikaajaline peaprodutsent Juhan Paadam prognoosib, et Eesti Laulu võistluse tänavune soosik on Uku Suviste, kuid tegelik võitja selgub finaalsaate viimastel sekunditel.

Paadami sõnul on nii ekspertide kui kihlveokontorite arvates suurim võidulootus taaskord Uku Suvistel, kelle edu suudavad ohustada vaid Koit Toome ja Jüri Pootsmann. "Just Jüri Pootsmanni võidu korral võib oma algpanuse tuntumates kihlveokontorites nelja-viiekordistada, konkreetselt FenixBetis isegi seitsmekordistada," analüüsis Paadam favoriitide võimalusi.

"Kes keda? - see küsimus jääb õhku finaalsaate viimaste sekunditeni. Esikolmikus võivad artistid omavahel kohti vahetada. Kõik oleneb live-esitusest ning sellest, millised vaatajate grupid saatepäeval oma aktiivsuse maksma panevad," ütles Paadam.

Juhan Paadami sõnul on lootust, et möödunud telehooajal toimumata jäänud lauluvõistlus sel aastal vaatamata kõigele Rotterdamis siiski toimub ning ekraanile jõuab.

Juhan Paadami 2021. aasta Eesti Laulu favoriitide edetabel:

Uku Suviste "The Lucky One" Koit Toome "We Could Have Been Beautiful" Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia" Kadri Voorand "Energy" Suured tüdrukud "Heaven' s Not That Far Tonight

65. Eurovisioni lõppfinaal toimub tänavu 22. mail Rotterdamis.