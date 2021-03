Küprose tänavune eurolaul tekitab kristlastes pahameelt

Loo pealkiri "El Diablo" tähendab kuradit ning refräänis kõlavad sõnad: "Ma armusin, ma andsin oma südame kuradile. Ma andsin selle ära, sest ta ütles mulle, et olen ta ingel", kirjutab Reuters.

Loole valminud muusikavideos tantsib lauljatar ka väikeste deemonitega.

"See on kristlaste jaoks skandaalne," kirutas petitsiooni algataja Demetris P Küprose populaarsel petitsiooni leheküljel. Petitsioonis nõuab ta, et lugu lauluvõistluselt eemaldataks ning tema avaldusele on allkirja andnud juba enam kui 2500 inimest.

Ka religiooniõpetajate ühendus on seisukohal, et Tsagrinou lugu Eurovisioonile ei sobi, sest tegemist on saatanliku lauluga, mis jätab Küprose elanikest vale mulje.

Küprose eurolaulu konkursi korraldajate ja Tsagrinou endal sõnul räägib lugu aga hea ja kurja vahelisest võitlusest ning Stockholmi sündroomi all kannatavast naisest.