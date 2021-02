Andrei Zevakin & Pluuto: Eesti Laulu finaali pääsemine tuli ootamatult

Mõlemad tõdesid pärast poolfinaali ERR Menule antud intervjuus, et finaali pääsemine tuli neile ootamatult, ent neil on selle üle väga hea meel ja emotsioonid on laes.

"Ega kunagi ei tea ja ei tule ühegi ootusega siia, ma arvan. Läheb nii, nagu minema peab ja läks nii," ütles Pluuto.

"Kõik rääkisid, et on lihtne, et teil on nii palju fänne jne, aga ma olen alati seda meelt, et tähistada siis, kui tulemus on päriselt olemas ja enne lootuseid kõrgeks ei aja," lisas Zevakin.

Artistid rõõmustasid ka selle üle, et nad just rahvahääletuse voorus edasi said.

"Eriti arvestades, milline laul meil oli – selline teistsugune žanr, veidi Eesti Laulu tavast teistmoodi," sõnas Pluuto, nõustudes Zevakiniga, et nad tahaksid ka teada, kui palju punkte žürii neile andis.

Kui Pluuto osales Eesti Laulul tänavu esimest korda, siis Zevakinil on Eesti Laulu kogemus ka varasemast ajast olemas, ent seda autorina.

"Nüüd ma olin artist ja see oli minu jaoks võib olla esimene suurem esinemine, nii et võib olla oli isegi hea, et kedagi live's ei olnud ja sai reaalselt keskenduda enda performance'ile," rääkis Zevakin ja lisas, et kui saalis oleks ka publik olnud, oleks melu kindlasti suurem olnud.

Finaali ajaks plaanivad muusikud oma esinemist veel paremaks tuunida, kuid plaanivad kogu üritusse rahulikult suhtuda.

"Me võtame seda kõike hästi kergelt ja lihtsalt naudima," sõnas Zevakin.

Eesti Laulu finaal toimub 6. märtsil.