Karl Killing soovib Eesti Laulu finaalis oma lugu veel intiimsemalt esitada

Neljapäeva õhtul selgusid Eesti Laulu esimesed kuus finalisti. Üks neist on Karl Killing looga "Kiss Me".

Killing tunnistas pärast poolfinaali ERR Menule antud intervjuus, et finaali pääsemise teadmise kohale jõudmine võttis veidi aega.

"Kui ma kuulsin oma nime, siis ma tõusin püsti ja mõtlesin: "Jess!" Siis mul läks mingi viis sekundit aega, et oota, reaalselt see just juhtus! Siis ma karjusin veel rohkem ja ma olin nii õnnelik," ütles ta ja lisas, et eriti hea meel oli tal selle üle, et kuigi ta ei olnud žürii esinelikus, elas rahvas talle siiski kaasa ja koht finaalis sai kindlustatud.

"Ma ei suuda sõnadesse panna seda, see on nii lahe tunne," rõõmustas Killing.

Ta lisas, et tunneb, et finaali ajaks tuleb vokaaliga veelgi tööd teha.

"Ma tundsin end küll enesekindlana, aga ma tunnen, et nüüd finaali ajaks on mul veel kõvasti tööd teha, aga see on ainult hea," sõnas muusik.

"See on kodune ja intiimne lugu ning kui see jõuab ka vokaalselt inimesteni nii intiimselt kui visuaalselt, siis my job is done," lisas ta.

Killing rääkis ka, et kui saalis oleks publik olnud, oleks ta tõenäoliselt vähem närvis olnud.

"Kui publik ees on, siis ma tunnen end kodusena. Mul on täiega see, et ma tunnen end väga kahe jalaga maa peal, kui ma olen rahva sees. Aga samas ma ei mõtle selle peale nii palju, et see mind kuidagi mõjutama hakkaks. See oleks lihtsalt lahe olnud," ütles laulja, lisades, et publiku puudumine teda otseselt ei ärritanud.

"Kui nii on, siis nii on. Ma kaameratega suudan suhelda küll, ma arvan," sõnas Killing.

Eesti Laulu finaal toimub 6. märtsil.