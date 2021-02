Koit Toome: green room'i melu oli isegi läbi klappide lavale kuulda

Neljapäeva õhtul selgusid Eesti Laulu esimesed kuus finalisti. Üks neist on Koit Toome looga "We Could Have Been Beautiful".

Toome sõnas pärast poolfinaali ERR Menule antud intervjuus, et tal on finaali pääsemise üle hea meel ja see on suur pingelangus.

"Väga suur vastutus oli minu peal, et kuidas ma hakkama saan, kuidas närv vastu peab, kuidas kõrged noodid lõpus tulevad ja kas võhma veel jagub lõppu. Õnneks sai see purakas õhtuks jäetud. Ma ei ole muidugi ise saadet näinud, aga tundub, et enam-vähem," sõnas Toome ja lisas, et plaanib enda esinemist järele vaadata, et näha, mida saaks finaaliks paremaks teha.

Toome tõdes ka, et lavale saamise soov oli suur, sest koroonapandeemia tõttu on aasta jooksul mitmed esinemised ära jäänud ja laval olemise harjumus hakanud kaduma. Siiski polnud ka Eesti Laulu esinemine koroonaeelsele ajale tavapärane, sest publikut saali ei lubatud.

"Melu on muidugi vähem, aga see rahvas siin green room'is elas täiega kaasa ja seda oli isegi läbi klappide lavale kuulda. Eks ta muidugi on natuke teistmoodi, kui on tuhanded inimesed saalis ja on aplausid jms, aga tegelikult oli ikkagi äge," rääkis muusik.

Eesti Laulu melu jätkub Toome jaoks aga ka teises poolfinaalis.

"Ma pean homme siin juba Suurte tüdrukutega tagasi olema. Ma olen ka homme ja ülehomme siin ja ma saan elus esimest korda tunda, mis tunne on bäkki laulda siuksel suurel laval ja selle melu sees. Ma kavatsen võtta viimast ja nautida ja tüdrukutega siin sammu pidada," ütles ta.

Lisaks tuleb vaikselt hakata ka finaali peale mõtlema.

"Läheb see sportlase režiim edasi. Ma olen siin proovinud oma une korda saada ja mis seal ikka, vett ja leiba ja rohelist teed ja magada oma tunnid täis. Teeme oma hääleseadet vaikselt edasi ja nii ta läheb," kirjeldas Toome finaaliks valmistumise plaane.

Eesti Laulu finaal toimub 6. märtsil.