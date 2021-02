Robert Linna: närvita ei ole mõtet lavale minna

Muusikud tõdesid pärast poolfinaali ERR Menule antud intervjuus, et neil on finaali pääsemise üle väga hea meel ning hinges oli neil kogu aeg usk ja lootus, et nad sinna ka jõuavad.

"Ühel võistlusel finaali jõuda on suur asi ja ma usun, et terve seltskond on nõus, et me oleme tõesti õnnelikud ja väga tänulikud rahvale," ütles Ivo Linna.

Oma esinemisega jäid artistid rahule, ent plaanivad pisiasju finaaliks paremaks kohendada.

"Esialgne plaan oli see, et see oleks piisavalt hea, et inimesed üldse hääletaksid meie poolt ja ma arvan, et see eesmärk täitus. Finaali jaoks saab võib olla pisiasju timmida, aga üldiselt me võtame asja nii rahulikult ja üritame olla võimalikult orgaanilised, naturaalsed ja loomulikud," rääkis Robert Linna.

Publiku roll oli tänavu täita teistel artistidel ja žüriiliikmetel ning mõnevõrra tundsid muusikud pealtvaatajatest puudust, sest nende reaktsioone on Ivo Linna sõnul alati tore jälgida.

"Eks ta on teistmoodi, aga samas see on ju suures plaanis üks uhke telesaade ja telesaadetes me oleme ennegi esinenud, nii et selles mõttes mingit eraldi närvi ei tulnud, aga publikust oleks olnud ja on seni alati olnud tuge," ütles Ivo.

"See, et proovides ei olnud žüriid ja nüüd, kui nad lõpuks olid, siis see andis täpselt sellise võnke sisse. Ilma närvita ei ole mõtet minna lavale, alati peab olema väike särin sees. Ja žürii andis natukenegi selle tunnetuse, mis oleks siis, kui saal oleks rahvast täis," lisas Robert.

Eesti Laulu finaal toimub 6. märtsil.