Kings of Leon avaldas muusikavideo loole "Echoing"

Lugu pärineb nende kaheksandalt stuudioalbumilt "When You See Yourself", mis ilmub 5. märtsil plaadifirma RCA alt.

Alates oma debüütalbumi "Youth & Young Manhood" ilmumist 2003. aastal on Kings of Leon müünud üle maailma enam kui 20 miljonit albumit ja singlit. Kõik nende albumid on jõudnud Billboard Top 200 edetabelisse. Tegutsemisaja jooksul on nad kogunud kaheksa Grammy nominatsiooni, millest kolm on võitnud.