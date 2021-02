Vanilla Ninja värske singel ilmub lähikuudel

Piret Järvis-Milder ütles ETV2 eetris olnud Eesti Laulu erisaates, et Vanilla Ninja salvestab praegu hoolega muusikat ja uut singlit on oodata juba umbes kuu aja jooksul.

"Plaan on selline, et selle aasta sees anda terve plaat välja," rääkis Piret. "Meil on salvestatud vist kuus või seitse lugu. Esimene singel, ma julgen arvata, tuleb välja lähikuudel. Võib-olla see on selline kuu aja küsimus."

Vanilla Ninja on käinud ka Eurovisioonil Šveitsi esindamas ning Piret Järvis-Milderi sõnul ei saa öelda kindlasti, et nad samale lavale uuesti jõuda ei võiks.