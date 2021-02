Esimese poolfinaali võistlejad koos hääletusnumbritega:

1. Tanja: "Best Night Ever": 9007001

2. Hans Nayna: "One By One": 9007002

3. Wiiralt: "Tuuled": 9007003

4. Kea: "Hypnotized": 9007004

5. Andrei Zevakin & Pluuto: "Wingman": 9007005

6. Karl Killing: "Kiss Me": 9007006

7. Nika Marula: "Calm Down": 9007007

8. Egert Milder: "Free Again": 9007008

9. Tuuli Rand: "Üks öö": 9007009

10. Koit Toome: "We Could Have Been Beautiful": 9007010

11. Kristin Kalnapenk: "Find A Way": 9007011

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin": 9007012

Hääletusliinid avatakse saate alguses, ühe kõne hind on 1.60 eurot.

SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.