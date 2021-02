ETV2 erisaates viivad Jüri Muttika ja Heleri All vaatajad võistluspaiga neisse kohtadesse, kuhu muidu ei pääse ja küsivad vahetuid muljeid tänavustelt kohtunikelt.

Erisaade on ETV2 ekraanil kell 21, kui ETV otseülekandes on paus ja kavas on "Aktuaalne kaamera". Pärast uudistesaadet jätkub otseülekanne kell 21.30 taas Eesti Televisioonis.

Kes jälgib ülekannet ERR-i veebis, saab katkematult vaadata saadet 19.30-22.15.