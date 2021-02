Duo peamine eksperiment seisneb õhulise koosseisuga täisväärtusliku muusika loomises ja ühise hingamise leidmises, seistes silmitsi kõrvalise rütmilise ja harmoonilise toetuse puudumise väljakutsega. Duo muusika on suuresti inspireeritud öisest sürrealismist, pooleldi unenäolisest olekust ning seob laiaks tervikuks improviseeritud tekstid ja bassiüminad, groove'id ja ekspressiivsed vokaliisid.

Anett ja Karl said algselt prooviruumis kokku 2019. aastal eesmärgiga anda 1980ndate aastate lemmiklugudele ühiselt uus nägu. Arranžeerides The Police'i, Tears For Fearsi ja Joni Mitchelli loomingut ning lahendades väljakutseid väikese koosseisu kõlama saamiseks, avastati sarnasusi üksteise muusikalises tunnetuses ja taotlustes. Pärast väikest pausi koosmängus tekkis tahtmine võtta käsile uued ühised eksperimendid, seekord aga juba omaloominguga.

Anetti ja Karli seob austus fusioni ja progressiivse muusika vastu, mille tehnilises keerukuses ja kompositsioonilises kontrastsuses on säilinud sisu, teatud kergus ja rahu. TamTami muusikast kumavad läbi kummagi loomingulised eeskujud, kuid duo koosseisus ilmnevad need mõjutused hoopis omanäolisemate vihjete ja varjunditena.

Anett Tamm on laulja ja helilooja, kes on seni oma põnevamad mõttevälgatused seadnud ansamblile Alfa Collective ning andnud välja debüütalbumi "Canvas" (2018). Alates 2019. aastast tegutseb Anett lauljana ka ansamblis The Nonconceptual Art Club. Anett on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli laulu erialal ning õpib ta Eesti muusika- ja teatriakadeemia 3. kursusel Kadri Voorandi käe all jazzlaulu.

Karl Tammaru on bassimängija ja helilooja Tallinnast. Karl alustas oma muusikalist karjääri Elleri muusikakoolis Tartus ja lõpetas 2018. aastal Otsakooli Tallinnas. Hetkel on Karlil käsil 2. kursus Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Karl Tammaru on eestvedav liige kunstilises rokigrupis Vesi päästab, fusioni kvartetis Allianss ja lööb kaasa ka mitmetes koosseisudes toetaja rollis (Kenors, Johannes Laas 5TET, Anna Lea Haamer Kvintett, Kristin Kalnapenk).

TamTam astub Tudengijazzi festivalil üles 3. märtsil Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja 5. märtsil Philly Joe's.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 39. korda 2.-6. märtsil.