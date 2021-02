ETV kutsub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama heade saadete ja otseülekannete seltsis

"Vabariigi sünnipäev tuleb tänavu natuke teistmoodi, sest me palume selle teil kõigil veeta Eesti Televisiooni ja Rahvusringhäälinguga. Tõsi, traditsioonilised üritused toimuvad, aga otseülekannetena ja ikka ainult selleks, et te püsiksite kodus ja et me kõik oleksime terved," ütleb Karmel Killandi.

Kaitseväeparaadi ei toimu, kuid seda asendavad põnevad saated kaitseväelaste elust. "Kaitseväeüksused teevad kõikjal Eestis igapäevaselt rasket tööd, et Eesti riik oleks kaitstud. Käisime filmimas seda, kuidas paksus lumes krõbeda külamaga toimuvad õppused - näete tanke, CV90-neid, poisse kaevikus ja muidugi pauku teeme ka," lubab Kuusk. "Aga et kõik ei oleks liiga äkiline, siis vaatame, kuidas läheb ajaeenijatel Tapa linnakus. Mängime poistega pilli ja muidugi käime ka saunas." Lisaks peab kõne Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem.

Traditsiooniline aastapäevapidu toimub sel korral Eestimaa südames, Paides. "Loomulikult ei kogune sinna turvalisuse kaalutlustel kätlejad, samuti ei toimu suurt pidu rohkete külalistega," räägib Anu Välba. "Kuid kindlasti on seal kontsert, mille sel aastal lavastab Kinoteater ja riigipea peab oma traditsioonilise kõne."

Nagu tavaks, jagab Vabariigi president Kersti Kaljulaid teenetemärgid inimestele, kes Eesti elu paremaks teevad. "Juba seitse aastat oleme teinud ka saated samast tunnustusüritusest, kuid seekord ei kogune need inimesed ühisele pidulikule üritusele. Selle asemel räägime teenetemärkide saajatega Paides samal õhtul ja läheme mõnele neist ka külla," lubab Margus Saar.

Lisaks kostitab ETV päeva jooksul vaatajaid portree- ja mängufilmidega. Ekraanile jõuavad nii "Väino Puura - krutskitega romantik", "Vseviov" ja "Seltsimees laps".

Päev on täidetud ka muusikaga - päeval saab kaasa laulda "Üleilmse ühislaulmisega" ning õhtul kõlavad Marko Matvere, Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkestri esituses maailma kuulsamad merelaulud.