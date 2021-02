Ivo Linna Eesti Laulul osalemisest: see on tõeline kingitus

Eesti Laulu poolfinalist Ivo Linna rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et Eesti Laulul osalemine ja selle melus olemine on tema jaoks tõeline kingitus ning ta on tänulik, et saab taas võistluses kaasa teha.

"Minu karjäär on olnud väga pikk, üle 50 aasta, ja kui karjääri teise poole alguses tehakse sulle selline kingitus, et saad osaleda sellel võistlusel, sellest melust, lavatagusest elust osa saada, see on tõeline kingitus," rääkis Linna. "Ma olen äärmiselt tänulik, et saan seda mängu kaasa mängida, selle asja sees olla."

Laulja Ivo Linna on eurolaulu karussellile jõudnud juba mitmeid kordi ning ühel korral ka suurel võistlusel ära käinud - 1996. aastal sõideti Maarja-Liis Ilusaga Oslosse esitama legendaarset lugu "Kaelakee hääl". Linna meenutas, et tollal võeti nii Eestis kui mujal Eurovisiooniteemat rahulikumalt. "Ka meie eelvoor siin Eestis oli suhteliselt väikese tähelepanu saanud üritus," rääkis ta. "Lehed ja ajakirjad märkisid ära, et nüüd on nii ja naa, aga seda kära oli palju vähem."

Eurovisioonil oli tema sõnul kõik väga professionaalselt korraldatud. "Kui me jõudsime kohale, oli vastuvõtt väga lihtne, rahulik, soliidne, kõik toimis. Seal oli väga palju üllatuslikult vabatahtlikke, kaasatud inimesi, kes ilma igasuguse töötasuta olid asja juures," rääkis Linna ja tõdes, et organisatoorne osa oli väga hea.

Ta meenutas ka suurel Eurovisioonilaval esinemist. "Muidugi lõi pahviks see, kui suure spordihalli lavale sai ja teine pahv oli, kui saime häält teha. Julgen öelda, et nii hea tehnikaga ei olnud mul õnnestunud veel prääksatada," naljatles ta. "See oli ikka väga tore. Kõik see pinge ja lavatagune sõprus teiste esinejatega, uskumatu kogemus," ütles ta kokkuvõtvalt.

Eestlaste suure Eurovisioonile kaasaelamise kohta ütles Linna, et väikese rahva puhul on loomulik enenenäitamise soov ja lootus, et omadel läheks kõige paremini. "Vaata, kui palju oleme tundnud rõõmu sportlaste, kunstnike, muusikute esinemiste õnnestumise pärast laias maailmas ja kogu aeg me ju loodam, et kellestki noorest saaks maailmas suur staar."

Sama suur on siis loomulikult pettumus, kui tulemus väga hea ei ole. "Muidugi on kurb, kui Eurovisioonil viimaseks jäädakse, aga las siis jäädagu viimaseks, mis sellest on," ütles Linna ja lisas, et enamasti on suurimad kriitikud need, kes ise võistlusel osalemise tunnet ei tea. "Minge sinna kohale, sõbrad, jõudke nii kaugele, et saaksite seal esineda ja tundke seda pinget korra. Ennustamine on vastik tegevus, me ei saa kunagi ette teada, mis lugu võidab," ütles ta. "Ma arvan, et juba selle puhul, kui Eesti saab Eurovisiooni finaali, võib šampanjaklaase kõlistada."

Tänavu astub Ivo Linna Eesti Laulu võistlustulle koos poja Robertiga, kelle tuntumad projektid on Elephants From Neptune ja Lexsoul Dancemachine. Linna rääkis, et proovid on sujunud kenasti ning esinemine on paigas. "Ma usun, et lähme üsna kindla tundega esinema, pole siin hullu midagi."