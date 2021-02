Eesti Laulu esimeses poolfinaalis selguvad täna kuus edasipääsejat

Eesti Laulu esimene poolfinaal toob vaatajateni tipp-tasemel kontserdi, kus artistid annavad endast maksimumi nii vokaalse esituse kui ka erilise lavashowga. "Proovid on läinud hästi ja oleme õhtuse otseülekande ootuses," sõnab Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja märgib, et kõrvuti intiimsete esitustega on oodata ka suurejoonelisi ning sõna otseses mõttes lennukaid lavashowsid.

Lisaks 12 võistlejale astuvad esimeses poolfinaalis täna lavale veel Beebilõust ja Elina Born koos villemdrillemiga. Üllatusetteastet on oodata ka saatejuhtidelt Tõnis Niinemetsalt ja Grete Kullalt. Tomi Rahula sõnul publik tänavu Saku Suurhalli ei pääse, küll saab võistlusele kaasa elada ERR-i erinevate kanalite vahendusel. "Toome hea kodumaise muusika ja põneva võistluse koju kätte!"

Eesti Laulu esimesest poolfinaalist pääseb edasi kuus võistlejat, kes lähevad võitu püüdma 6. märtsil toimuvas finaalis. Finalistid selguvad žürii ja rahvahääletuse tulemusena, telefonihääletus avatakse kohe otseülekande alguses. 11-liikmelisse žüriisse kuuluvad tunnustatud muusikud ja muusikaeksperdid Eestist, teiste seas osalevad žürii töös rahvusvaheliselt hinnatud dirigent ja helilooja Kristjan Järvi ning hiljuti Aasta popartisti ja Aasta naisartisi tiitliga pärjatud Anett Kulbin, kes aasta tagasi jõudis Eesti Laulu finaalis kolmandale kohale. Teised žüriiliikmed avaldatakse õhtuse otseülekande käigus.

Esimese poolfinaali võistlejad koos hääletusnumbritega:

1. Tanja: "Best Night Ever": 9007001

2. Hans Nayna: "One By One": 9007002

3. Wiiralt: "Tuuled": 9007003

4. Kea: "Hypnotized": 9007004

5. Andrei Zevakin & Pluuto: "Wingman": 9007005

6. Karl Killing: "Kiss Me": 9007006

7. Nika Marula: "Calm Down": 9007007

8. Egert Milder: "Free Again": 9007008

9. Tuuli Rand: "Üks öö": 9007009

10. Koit Toome: "We Could Have Been Beautiful": 9007010

11. Kristin Kalnapenk: "Find A Way": 9007011

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin": 9007012

Hääletusliinid avatakse saate alguses, ühe kõne hind on 1.60 eurot.

SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Eesti Laulu poolfinaali otseülekannet vahendavad Eesti Televisioon, ETV+, Raadio 2 ja ERR.ee portaal, lava taga toimuvat kajastab ETV2.

• ETV ja ETV+ otseülekanne algab kell 19.30, Raadio 2 erisaade kell 19.

• ETV2 erisaade Jüri Muttika ja Heleri Alliga algab kell 21.

• Veebis saab Eesti Laulule kaasa elada ERR.ee portaali vahendusel.