Lisaks 12 võistlejale astusid esimeses poolfinaalis lavale veel Beebilõust ja Elina Born koos Villemdrillemiga. Üllatusetteastega avasid show saatejuhid Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.

Publik tänavu Saku Suurhalli ei pääsenud.

Eesti Laulu mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kuus võistlejat, kes lähevad võitu püüdma 6. märtsil toimuvas finaalis.

Finalistid selgusid žürii ja rahvahääletuse tulemusel 11-liikmelisse žüriisse kuulusid tunnustatud muusikud ja muusikaeksperdid Eestist:

Kerli Kõiv

Heidy Purga

Sünne Valtri

Janika Sillamaa

Anett Kulbin

Nele Kirsipuu

Kristjan Järvi

Koit Raudsepp

Silver Laas

Andres Puusepp

Genka

Žürii lemmikud olid Egert Milder, Nika Marula, Koit Toome ning Ivo ja Robert Linna koos Supernovaga.

Esimese poolfinaali võistlesid:

1. Tanja: "Best Night Ever"

2. Hans Nayna: "One By One"

3. Wiiralt: "Tuuled"

4. Kea: "Hypnotized"

5. Andrei Zevakin & Pluuto: "Wingman"

6. Karl Killing: "Kiss Me"

7. Nika Marula: "Calm Down"

8. Egert Milder: "Free Again"

9. Tuuli Rand: "Üks öö"

10. Koit Toome: "We Could Have Been Beautiful"

11. Kristin Kalnapenk: "Find A Way"

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin"