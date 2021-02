Nukukunstnik äratas laste joonistatud nukud ellu

"Minuga võttis ühendust jõuluvana ja palus, et teeksin Sajajalgse keskuse lastele kingituse, et lapsed ise tegid kavandid ja joonistasid nukud, keda nad soovisid ja mina tegin valmis," rääkis Mets "Ringvaatele". "Selline teistmoodi töö, mida on huvitav teha vahelduseks."

"Ma olen teinud kavandite järgi, aga mitte nii, et need on laste tehtud ja võib-olla ka mitte nii elurõõmsat tööd," rääkis nukumeister. "Nad polnud palju ilustanud, polnud värvinud ja seda oli tore kaasa teha ja kaasa mõelda, et kuidas laps seda ette kujutas."

Tema sõnul olid kõik joonistused isemoodi ja seega polnud ükski nukk teise sarnane. Inspiratsiooni võeti oma lemmikajaviidetest. "Palju oli lugudest, arvutimängudest, multifilmidest, raamatukangelasi. Mingitpidi lapsele oluline tegelane oli joonistatud."