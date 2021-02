EKA moetudengid loovad materjalijääkidest moodi

"Ringvaates" olid külas stilist Liisi Eesmaa ja tudeng Karl Joonas Alamaa, et esitleda EKA moetudengite materjalijääkidest tehtud moeloomingut.

Stuudios esitleti Alamaa tehtud papptorudest kleiti. Tudengi sõnul inspireeris teda orel ja müütilised jutustused. "Ma kuulasin palju sellist muusikat ja lugesin juurde,alateadvuslikul moel saigi see selliseks lennuvõimetu looma kostüümiks."

Tegemist on Eesti kunstiakadeemia workshopi raames valminud loominguga, mida stilist Liisi Eesmaa juhatanud juba ligi viis aastat. "Igal aastal on materjaliks uus jääkmaterjal ja seekord vedasin kohale sellised valged papptorud ja ütlesin, et hakkame nüüd moeskulptuure ehitama," rääkis Eesmaa. "Minu eesmärk oli tudengid turvatsoonist välja lükata ja anda neile materjalid, mis tunduvad esmaspilgul ebaseksikad."

Teatrisse minekuks sellised kleidi pigem siiski pole. "Tegemist on ikkagi loominguga, mis annab kütust fantaasiale," ütles Eesmaa.

"Selle jaoks on vaja ennekõike iseloomu," lisas Alamaa. "Ta ei ole selline, mida saad selga panna igal pool, aga ta ongi kunstiline väljendusvorm ja tõsiselt meeliavardav."