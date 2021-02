Kristjan Järvi: peaksime Eesti üle uhkust tundma, sest see on unikaalne

Mõned aastad Eestis elanud dirigent Kristjan Järvi rääkis "Ringvaates", et igatseb vahel California soojust, kuid Eesti talvel on tema jaoks oma võlu ja tema sõnum peaksime olema uhked, et siin elame, sest Eesti on unikaalne.

"Saatsin sõbrale pildid hõljuvast lumest ja kuidas seal tulevad läbi päikesekiired ja sõber ütles, et see on nagu Disney film! Ma ütlesin, et on jah nagu Dsiney film, ainult et see on päris," rääkis Järvi.

"Nii et peaksimegi uhkust tundma selle koha üle, kus me elame, sest see on unikaalne," ütles ta.

Järvi rääkis, et Eestis tema jaoks aeg seisab ja ta naudib siin olemist väga. "Kisub sooja kliimasse küll, aga kisub siis, kui talv on lõppenud. Siin on oma romantika ja siin on väga armas olla. Paned küünlad ja hea muusika peale ja siis on koopa tunne. Ja hommikul on ikka mingi valgus väljas ja väga mõnus on."

Sel aastal on Kristjan Järvi ka osa Eesti Laulu žüriist. Ta ei muretse, et on liiga karm hindaja, tema sõnul tuleb lihtsalt aus olla. "Hästi ja halvasti ei ole vaja öelda, on vaja siiras olla ja ausalt öelda. Siis ei ole hästi või halvasti, siis on nii nagu on."