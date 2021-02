"Bridgertoni" teises hooajas satub sündmuste keskele uus tegelane Kate

Sarja esimene hooaeg keskendus Daphne Bridgertoni ja Hastingsi hertsogi armuloole, ent teises hooajas pööratakse pilgud Daphne vanima venna Anthony poole, kes on otsustanud endale naise võtta, kirjutab CNN.

Anthonyle jääb silma Kate, keda sarja tegijad kirjeldavad kui tarka ja põikpäiset noort naist, kes rumalust ei kannata.

Eelmise aasta detsembris linastunud "Bridgerton" kogus kiirelt palju fänne ja nüüd on see Netflixi läbi aegade vaadatuim seriaal – esimese nelja nädala jooksul vaatas sarja 82 miljonit inimest.

Teise hooaja võtetega alustatakse kevadel.

