"Täna 30 aastat tagasi" | Politseinike palgast ei jagunud isegi talveriiete ostmiseks

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aasta veebruaris lõpetas eelmisel sügisel loodud Paikuse politseikoolis esimene lend politseinikke. Kaks nädalat hiljem, 1. märtsil 1991 taastati Eesti politsei.

Politseikooli esimese lennu lõpetaja Tõnu Kivis tõdes, et mäletab endiselt esimesi koolipäevi.

"Kool rajati mitte millestki ja ühe suvega. Seal olid varemed ja varemetest sai kool valmis, nii et kui siis esimesed sada kursanti seal alustasid, siis me tegelikult esmalt valmistasime endale vorme ette, õmmeldes nööpe ette ja õmmeldes ka tunnuseid politseikooli embleemidega, sisustades tube mööbliga ja alles siis jõudsime avamiseni," meenutas Kivis.

Ka kooli lõpetamine on tal siiani meeles. Olgugi et Eesti politsei sel hetkel ei eksisteerinud, andsid lõpetajad tseremoonial siiski Eesti politsei ametivande. Palka said politseinikud aga vähe – Kivise esimene palk oli 600 rubla.

"Stipendium oli koolis väga kõrge, aga inflatsioon oli kiire ja sõi kiirelt selle palgaraha ära, nii et ega meil palgatõusu lähiajal ei olnud oodata. Paljud head kolleegid loobusid ja läksid majandussektorisse ja mujale tööle, kus palk oli tasuvam," rääkis Kivis.

"Vaatad, et talv tuleb ja pole isegi talvist riietust võimalik osta, sest palk oli nii kehva, et oligi võimalik vaid toitu osta," ütles ta ja lisas, et tegeles politseitöö kõrvalt ka kaubandusega, tuues Poolast värvikirevaid riideid, mida vabadel päevadel turul müüa.

