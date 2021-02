Tuuli Rand avaldas tantsuvideo oma Eesti Laulu loole ''Üks öö''

Video valmis Eesti Rahva Muuseumis ja videos teevad kaasa üle 40 tantsija. Video koreograafid ja lavastaja on Marit Männiste, Kerstin Lõhmus, Maris Kahre, Dolores-Carina Sütt, Maarja Pruuli ja Kalver Kaseorg.

"Tundsin ennast nende seltsis nii koduselt ning hoituna ja sellest ma ei hakka rääkimagi, kui hästi tänapäeva noored tantsivad," sõnas Rand. Video sai filmitud tantsijatega 10-pealistes gruppides, et kõik oleks praeguste koroona-reeglitega vastavuses.

Video tehnilise lahenduse taga on Karli Haava Minimal Mediast, kes on ise ka tantsu taustaga. "Kuna ta on samuti tantsija, siis ta oskab tervikut täiesti teistmoodi näha, suhelda koreograafidega nende keeles ning mõista tantsukeelt tervikuna,'' märkis Rand.

Tuuli Rand esineb enda looga "Üks öö" neljapäeval, 18. veebruaril toimuvas Eesti Laulu 1. poolfinaalis.