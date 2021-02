Veebikanal Jupiter näitab Saksa läbi aegade kalleimat sarja "Babülon-Berlin"

ERR veebikanalis Jupiter on vaatamiseks üleval Saksa läbi aegade kallim teleprojekt, auhinnatud telesari "Babülon-Berlin", millele on loonud muusikat ka Kristjan Järvi.

"Babülon-Berlin" äratab ellu 1920. aastate Berliini, mis paistab silma oma kontrastidega. See on aeg, mida ilmestavad kommunistide rahutused, vene salaluure, kasvav vaesus ja töötus ning samas hedonistlik ja külluslik ööelu. Just sellisesse keskkonda satub noor uurija Gereon Rath, kes on saadetud Kölnist Berliini jälitama sealset põrandaalust pornotööstust.

Jupiteri toimetaja Richard-Erik Järvi sõnul on sarjas iga viimanegi kui detail läbi mõeldud. "Ei juhtu tihti, kui leiad seriaali nagu "Babülon-Berliin", kus puuduvad n-ö tühjad filler-osad. Iga lugu ja karakter on läbi mõeldud ning integreeritud suurema struktuuriga," kirjeldas ta.

"Sari võib alguses mõjuda rõhuvalt oma tegelaste rohkuse ja erinevate süžeedega, kuid soone peale sattudes on sealt raske välja saada. Miljöörikkad võtteplatsid, ajastutruu muusika ning detailsed kostüümid õigustavad 40 miljoni euro suurust hinnalipikut, mis teeb sellest kõige kalleima mitte-ingliskeelse teleseriaali," lisas Järvi.

Sarja loojad on Tom Tykwer, Achim von Borries and Hendrik Handloegten. Stsenaarium põhineb Saksa kirjaniku Volker Kutscheri krimiromaanidel. Peaosalisi kehastavad Volker Bruch (Gereon Rath) ja Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter). "Babülon-Berlinile" muusikat komponeerinud ka Kristjan Järvi ning koos Absolute Ensemble'i ja MDR Radio sümfooniaorkestriga osaliselt sarja muusika ka salvestanud.

Jupiteris on vaatamiseks üleval sarja esimene hooaeg. ERR on õigused omandanud ka teisele ja kolmandale hooajale, mis tulevad näitamisele veel sel aastal. Sarjale on valmimas ka neljas hooaeg.