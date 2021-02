Vikerraadio kogub eesti keelt ja etteütlust iseloomustavaid humoorikaid meeme

"Kui palju on eesti keeles sõnu, seda ma ei tea, aga seda rohkem on võimalusi muhedaks keelenaljaks. Kas öelda, et õige on "ministri haldusala" või "ministri haldushala" ja mida mõelda, kui öeldakse "paljud lätlased on riiakad". Eesti keel on rõõmus koos oma 14 käände ja kirjavahemärkide virvarriga," ütles Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts konkursi eel.

Keelemeemid Autor/allikas: ERR

Meelespea keelemeemi konkursil osalejale:

1) Mõtle välja tabav meem eesti keele ja/või emakeele etteütluse kirjutamise ainetel.

2) Lisa pildile tekst.

3) Valmis keelemeem saada Vikerraadio Facebooki lehele või Instagrami sõnumina. Kasuta ka teemaviidet #keelemeem, #vikerraadioetteütlus.

4) Vikerraadio jagab meemivõistlusel osalevaid meeme oma FB-lehel. Konkursi võidab meem, mis on kogunud kõige rohkem meeldimisi.

Konkursi võitja kuulutatakse välja ja auhinnatakse 15. märtsi õhtul.

Ole kursis ja vali välja oma lemmikud meemid keelemeemi konkursi ürituse lehel.

Emakeelepäeva e-etteütlus toimub sel aastal 15. märtsil algusega kell 10.25.