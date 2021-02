TUJA 2021 | Neon Fir: ükski idee ei ole liiga hullumeelne ega suunamuutus liiga järsk

Neon Fir kutsub endaga kaasa sukelduma värvispektrite sügavustesse, kust gruuvivad vastu erksad sündikihid ühes imetäpselt tasakaalustatud kitarri- ja bassikäikudega. Nende lood seilavad muretult eklektiliste trummipartiide tuules neooneha poole, mille kohal hõljuvate meloodiate lennuorbiit ei takerdu ühegi harjumuspärase sirgjoone külge kinni.

Kuigi ansambel ammutab paljutki 1980ndate popist ja new wave'ist, kõnnivad nad omanäoliste muusikaliste pöörete ja kihtidega hoopis oma rada. Neon Firi muusika on lõuend kujutlusvõimele, nende maailmas pole ükski idee liiga hullumeelne ega ükski suunamuutus liiga järsk. Metsikumatel hetkedel ei pelga nad ratsutada kosmilisemate ja süngemate lainete poole, sealjuures suudavad aga alati maanduda kahe jalaga tagasi kuumale rannaliivale, mänglev naeratus suunurgas. See on muusika, kus mänguilu, -võlu ja -lust sulanduvad üheks võimsaks soojaks hoovuseks.

Neon Fir astub TUJA festivalil üles 4. märtsil Tartus Genialistide Klubis ja 6. märtsil Fotografiskas.

TUJA ehk Tudengijazz on vanima traditsiooniga rütmimuusikafestival, mis toimub tänavu juba 39. korda 2.-6. märtsil.