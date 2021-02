Eero Raun: "Piduliku marsi" autorit süüdistati esialgu plagiaadis

Sel pühapäeval on "Prillitoos" pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale. Näiteks meenutab heerold Eero Raun saates "Piduliku marsi" ehk "Presidendi marsi" sünnilugu.

"See algselt kandis pealkirja "Pidulik marss" ja nüüd teatakse seda tõepoolest "Presidendi marsina", sest seda marssi on kasutatud aastakümneid Eesti Vabariigi presidendi saabumiseks kasvõi näiteks vabariigi aastapäeva üritustele," rääkis Raun ja lisas, et sel eesmärgil kasutati lugu juba 1930ndatel.

"Kui Eesti Vabariik oli käima pandud ja olid esimesed sümbolid olemas, siis mingil hetkel mõeldi, et peaks olema ka mingisugune riiklik sümboolika muusikakeeles," sõnas Raun.

Nii korraldatigi konkurss, mille võitis toona 29-aastane Eero Liives, kelle nimi oli enne eestistamist Johannes Eduard Liinev.

"Tal ei olnud Peterburi konsevratooriumi diplomit, ta oli noor muusik ja väga paljud lugupeetud heliloojad, kes ka sellel konkursil osalesid, tundsid end solvatuna, et miks nemad ei saanud premeeritud ja seepärast isegi süüdistati, et kindasti on tegu plagiaadiga jne," rääkis Raun.

"Pärast ta kirjutas neid marsse veel ning siis teda juba teati ja tunti, aga see tema esimene teos, millega ta läbi murdis, on jäänud ka tema kõige tuntumaks," lisas ta.

"Prillitoosi" Eesti Vabarigi sünnipäevale pühendatud saade on eetris sel pühapäeval kell 09.05.