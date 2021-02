Angelica Udeküll: inimesed on vastlakuklite valmistamisel mugavaks muutunud

Vastlatoitudest rääkides ei saa muidugi üle ega ümber vastlakuklitest. Udeküll tõdes, et ise ta vastlakukleid süüa ei armasta ja talle meeldivad toidud, mida valmistades on rohkem vaeva nähtud.

"Mulle meeldib see lähenemine rohkem, et tehti kuklike ja pandi sinna keedukreemi, mandleid ja kõike muud head ja paremat sisse. Ühel hetkel lihtsalt inimesed muutusid pisut mugavaks võib olla, et on kukkel, millelt võetakse katus pealt ära, pisut koogitakse saiapuru välja ja pannakse vahukoort – kiire ja mõnus onju," rääkis Udeküll.

Ta lisas, et tänapäeval tehakse igasugu erinevaid vastlakukleid – näiteks mängitakse nii kukli kui ka kreemi värviga. Vastlakukleid süües tuleks aga Udekülli sõnul siiski piiri pidada, sest muidu hakkab kehakaal tõusma.

Lisaks vastlakuklitele on vastlapäeval aga teisigi traditsioonilisi sööke. Vanasti sõid inimesed igal vastlapäeva hommikul tanguputru ning päeva jooksul valmistati midagi hernestest või ubadest. Näiteks võib teha nii herne- kui ka oasuppi või lihtsalt soolaga keedetud ube süüa. Populaarne vastlapäeva toit on ka seajalad – mardipäeval lasti siga maha, jõulude ajal söödi suurem osa ära ja vastlapäevaks jäid alles seajalad, pea ja saba.

"Traditsiooniliselt on nii, et vastlapäeval peab ikkagi väga mitu korda sööma – vähemalt seitse korda päevas, mõningate andmete puhul isegi üheksa korda, sest siis tuleb hea vilja-aasta. Seajalgade söömine teeb ka inimese krapsakaks," rääkis Udeküll.

Juttu tuli ka vabariigi aastapäevast ja sellest, mida siis toidulauale panna. Udeküll ütles, et näiteks võib proovida teha sooja sülti, mida serveeritakse kui suppi. Samuti võib kiluvõileiva asemel teha kilutrühvleid – vürtsikilule tuleb lisada natuke toorjuustu ja sellest riivitud leivapurus pallikesi teha.