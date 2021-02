Eesti Laulu esimeses poolfinaalis esinevad külalisartistidena Beebilõust ja Elina Born koos Villemdrillemiga. Teises poolfinaalis astuvad Saku Suurhalli lavale Curly Strings ja Daniel Levi. Üllatusi jagub ka finaali, näiteks liitub Eesti suurima muusikasündmusega legendaarne ansambel Mr. Lawrence. Kõiki kontserte juhib värske saatejuhtide tandem Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.



Mõlemas poolfinaalis osaleb 12 artisti, lõppvõistlusele pääseb nii neljapäeval kui ka laupäeval kuus võistlejat. Finalistid selguvad žürii ja rahvahääletuse tulemusena. 11-liikmelisse žüriisse kuuluvad tunnustatud muusikud ja muusikaeksperdid Eestist, žürii koosseis selgub neljapäeval toimuvas esimeses poolfinaalis. Eesti Laulu võitja selgub suures finaalis 6. märtsil.



Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad Saku Suurhallis. Publik tänavu kontserdipaika ei pääse, kontsertidele saab kaasa elada tele, raadio ja veebi vahendusel. Eesti Laulu otseülekandeid vahendavad Eesti Televisioon, ETV+, Raadio 2 ja ERR.ee portaal, lava taga toimuvat kajastab erisaadetega ETV2.

• ETV ja ETV+ otseülekanded algavad neljapäeval ja laupäeval kell 19.30, Raadio 2 erisaade kell 19.

• ETV2 erisaated Jüri Muttika ja Heleri Alliga on ekraanil neljapäeval ja laupäeval kell 21.

• Laupäevase poolfinaali eel on ETV kavas kell 18.45 uus erisaade "Staarid Eurovisiooni punasel vaibal"



1. poolfinaal, 18.02

Esinemisjärjekord



1. Tanja: "Best Night Ever"

2. Hans Nayna: "One By One"

3. Wiiralt: "Tuuled"

4. Kea: "Hypnotized"

5. Andrei Zevakin & Pluuto: "Wingman"

6. Karl Killing: "Kiss Me"

7. Nika Marula: "Calm Down"

8. Egert Milder: "Free Again"

9. Tuuli Rand: "Üks öö"

10. Koit Toome: "We Could Have Been Beautiful"

11. Kristin Kalnapenk: "Find A Way"

12. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova: "Ma olen siin"



2. poolfinaal 20.02

Esinemisjärjekord



1. Sissi: "Time"

2. Gram-Of-Fun: "Lost In A Dance"

3. Kadri Voorand: "Energy"

4. Helen: "Nii kõrgele"

5. Redel: "Tartu"

6. Rahel: "Sunday Night"

7. Uku Haasma: "Kaos"

8. Heleza: "6"

9. Uku Suviste: "The Lucky One"

10. Alabama Watchdog: "Alabama Watchdog"

11. Jüri Pootsmann: "Magus melanhoolia"

12. Suured Tüdrukud: "Heaven's Not That Far Tonight"



Eesti Laulu uudised leiab aadressil www.eestilaul.ee.