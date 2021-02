Koit Toome laulmisest: see on nagu jõusaalis käimine, pead kogu aeg vormis olema

Eesti Laulu poolfinalist Koit Toome rääkis "Terevisioonis", et tema tänavune võistluslaul "We Could Have Been Beautiful" on kõige raskem laul, mida ta eales on laulnud ning pärast pausi koroonaajal on ta pidanud häälega kõvasti tööd tegema.

"See oligi umbes aasta aega tagasi, kui koroona esimene laine tuli ja ma olin neli kuud olin kodus karantiinis," rääkis Toome. "Siis juhtus, et tuttavad kutsusid mind Vilsandile jaanilaupäeval esinema. Ma polnud neli kuud laulnud ja kui panime pille üles ja hakkasime soundcheck'i tegema, siis ma mõtlesin, et issand, ma ei pea viisigi. Nii raske oli laulda!"

"See oli väike ehmatus ja siis tuligi uuesti hakata harjutama. See on nagu jõusaalis käimine, sa pead kogu aeg olema toonuses ja vormis," selgitas ta.

Toome sõnul on "We Could Have Been Beautiful" kõige raskem laul, mida ta oma lauljakarjääri jooksul on laulnud. "Seal on nii palju nüansse. Seal on vaja seda õrna falsetti, on vaja neid kõrgeid noote lõpus. Need on sellised noodid, mis ei ole meesartisti tavaline leib."

Loo vokaalne keerukus Toomele aga meeldib ja on tema sõnul teretulnud väljakutse. "Eeks väike pinge on kindlasti, aga see on teretulnud, see paneb pingutama," ütles ta. "See oli selline asi, mis tundus, et paneb pingutama, on selline mingi siht, mille poole püüelda ja ei lähe kergema vastupanu teed, sest tegelikult oleks saanud seda lugu ka lihtsamalt teha."

Koit Toomel on mitmekordne kogemus nii Eesti Laulul kui ka Eurovisioonil. See aasta tuleb tema sõnul kindlasti teistsugune. "See on väga suur vahe, kui sul on 5000-7000 inimest saalis, see on absoluutne teine kõdi ja värin, kui see, et sa teed kaamerate ees ja sul on tühi saal."

Proovid ja ettevalmistused on täies hoos ning Koit on enda sõnul valmis. "Eile veeti mu tiibklavermu elutoast Saku Suurhalli." Tausta laulavad talle vanad head sõbrad Dagmar Oja, Kaire Vilgats, Rolf Roosalu ja Mikk Saar. "Meil on kõik vana hea tugev gäng koos ja mul on väga hea kindel seljatagune," ütles ta.